Угонщика самолета EgyptAir арестовали на восемь суток

12:54, 30 марта 2016
Мир
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Кипрский суд распорядился заключить под стражу на 8 суток египтянина Саифа эль-Дин Мустафу, который накануне захватил самолет EgyptAir и вынудил пилотов совершить посадку в Ларнаке.

Освобождение заложников лайнера / REUTERS

Официальные обвинения ему пока не предъявлены, это произойдет после того, как он официально предстанет перед судом, передает Би-би-си. Угонщика подозревают в захвате воздушного судна, незаконном владении взрывчаткой, похищении людей и угрозе насилием.

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Самолет А320, выполнявший рейс MS181 из Александрии в Каир, был захвачен во вторник утром сразу после вылета и приземлился на Кипре.

По информации, которая появлялась в СМИ, угонщик пригрозил экипажу взорвать пояс смертника и приказал лететь на север.

Вскоре после приземления самолета в аэропорту Ларнаки угонщик отпустил большинство находившихся на борту.

Через несколько часов Саиф эль-Дин Мустафа был задержан сотрудниками спецназа. Перед этим из самолета удалось выбраться всем заложникам.

Кипрские власти установили, что пояс смертника, надетый на захватчика, был фальшивым.

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