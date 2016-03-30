Угонщика самолета EgyptAir арестовали на восемь суток

Официальные обвинения ему пока не предъявлены, это произойдет после того, как он официально предстанет перед судом, передает Би-би-си. Угонщика подозревают в захвате воздушного судна, незаконном владении взрывчаткой, похищении людей и угрозе насилием.

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Самолет А320, выполнявший рейс MS181 из Александрии в Каир, был захвачен во вторник утром сразу после вылета и приземлился на Кипре.

По информации, которая появлялась в СМИ, угонщик пригрозил экипажу взорвать пояс смертника и приказал лететь на север.

Вскоре после приземления самолета в аэропорту Ларнаки угонщик отпустил большинство находившихся на борту.

Через несколько часов Саиф эль-Дин Мустафа был задержан сотрудниками спецназа. Перед этим из самолета удалось выбраться всем заложникам.

Кипрские власти установили, что пояс смертника, надетый на захватчика, был фальшивым.