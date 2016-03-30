Нидерланды не ратифицируют ассоциацию с Украиной в случае отрицательного результата референдума - депутат
Депутат нижней палаты парламента Нидерландов от партии D66 Кейс Ферхувен, который является одним из ключевых лоббистов соглашения об ассоциации с Украиной, признал, что парламент не станет его ратифицировать в случае отрицательного результата референдума.
Об этом он заявил во время дебатов в Гааге, сообщает Европейская правда.
"Если голосование скажет "нет"... Что ж, большинство парламентариев нидерландского парламента уже подтвердили, что в этом случае мы должны уважать волю избирателей.
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Тогда, в этом случае правительству придется пойти к Европейскому совету и объяснить, что Нидерланды больше не хотят ратифицировать соглашения. И дальше будет непростая задача для Европейского Союза, что делать в данном случае", - пояснил он.
Депутат подчеркнул, что лично он – за соглашение с Украиной, а большинство аргументов против этого документа, которые звучат в последнее время, основываются на ложных утверждениях или предположениях.
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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».
Референдум был инициирован группой GeenPeil.
Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.