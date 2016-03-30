Нидерланды не ратифицируют ассоциацию с Украиной в случае отрицательного результата референдума - депутат

Об этом он заявил во время дебатов в Гааге, сообщает Европейская правда.

"Если голосование скажет "нет"... Что ж, большинство парламентариев нидерландского парламента уже подтвердили, что в этом случае мы должны уважать волю избирателей.

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Тогда, в этом случае правительству придется пойти к Европейскому совету и объяснить, что Нидерланды больше не хотят ратифицировать соглашения. И дальше будет непростая задача для Европейского Союза, что делать в данном случае", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что лично он – за соглашение с Украиной, а большинство аргументов против этого документа, которые звучат в последнее время, основываются на ложных утверждениях или предположениях.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.