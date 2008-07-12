Райс: когда Грузия будет готова, ничто не помешает ей вступить в НАТО

Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Грузия может с надеждой смотреть на свои трансатлантические перспективы. Об этом Райс заявила в субботнем информационно-аналитическом выпуске телекомпании "Рустави-2" в Тбилиси во время своего официального визита.

"На Бухарестском саммите мы четко определились, что ничто не может помешать интеграции Грузии в НАТО, когда она будет готова к членству. Это подписали все 26 членов альянса. Так что Грузия может с надеждой смотреть на свое трансатлантическое будущее", - сказала госсекретарь.

При этом Райс подчеркнула, что Грузии надо поработать над развитием своих демократических институтов, над присутствием оппозиции и наличием свободной прессы, а также нужно продолжить работу с осетинами и абхазами для урегулирования конфликтов.

Отвечая на вопрос о том, что нужно предпринять Грузии для улучшения отношений с Россией, когда Москва "наказывает" Тбилиси за ее стремление в НАТО, Райс выразила надежду, что Россия таким путем не планирует воздействовать на решения Североатлантического альянса.

Госсекретарь заметила, что предоставление Грузии ПДЧ в НАТО зависит только от членов альянса. "Ни для кого не секрет, что США верят, что ПДЧ поможет Грузии в развитии демократии", - сказала Райс.

Госсекретарь заявила, что у России нет оснований для страха в случае вступления Грузии в НАТО. "Это не противоречит ее (России) интересам, а наоборот, входит в ее интересы", - подчеркнула Райс.