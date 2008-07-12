Блэр считает, что в мире не будет какой-то одной сверхдержавы

Британский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах Тони БЛЭР считает, что в том мире, который сейчас развивается, не будет какой-то одной сверхдержавы, будут разные силы власти. Об этом Т.БЛЭР заявил сегодня в Ялте, выступая на пятом саммите «Ялтинской европейской стратегии» (YES), куда он был приглашен в качестве специального гостя.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, будущие десятилетия Соединенные Штаты Америки все больше будут делиться своим статусом с другими странами. В первую очередь, с Китаем, Индией, а дальше, возможно, с Россией.

«США все больше в будущие десятилетия будут делиться своим статусом с Китаем, со временем – с Индией, дальше, может быть, с Россией. Это целая схема мировой политики, которая меняется на наших глазах», - подчеркнул британский политик.

Т.БЛЭР также отметил возросшее в последнее время влияние и значение Китая. Он также сказал, что, по мнению некоторых политиков, это создает «большое напряжение в Европе и Америке».

Британский политик также сообщил, что, по мнению некоторых экспертов, центр притяжения в мире все больше перемещается на Восток.