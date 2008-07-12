Оптимист Блэр думает, что Украина нужна Европе

Британский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах Тони БЛЭР считает, что не только Украина нуждается в Европе, но и Европа нуждается в Украине. Об этом Т.БЛЭР заявил сегодня, выступая на пятом саммите «Ялтинской европейской стратегии» (YES), куда он был приглашен основателем YES Виктором ПИНЧУКОМ в качестве специального гостя.

Как передает корреспондент УНИАН, британский политик отметил, что он с самого начала поддерживал перспективу украинского членства в Европейском Союзе.

По словам Т.БЛЭРА, станет ли Украина членом ЕС или нет, зависит от ряда факторов. В частности, это будет определяться различными соглашениями, зависеть от настроения в ЕС в определенный момент времени, зависеть от руководства Европы, но больше всего это будет зависеть от отношения самой Украины, от ее участия в различных мероприятиях, направленных на вступление в ЕС.

«Она (Украина – УНИАН) сама себя поставит на повестку дня Европы», - сказал Т.БЛЭР.

Говоря об амбициях представителей международной сети YES по вступлению Украины в 2020 году в Европейский Союз, Т.БЛЭР отметил, что это зависит от самих украинцев. При этом британский политик добавил, что «будущее Украины должно быть в Европейском Союзе». «Не просто Украина нуждается в Европе, мне кажется, что Европа нуждается в Украине. Я оптимист», - сказал Т.БЛЭР, добавив, что, проработав 10 лет премьер-министром Великобритании, нужно быть оптимистом.

Т.БЛЭР также подчеркнул, что за членство в Европе Украине нужно будет побороться, но она сумеет это сделать.