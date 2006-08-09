RosUkrEnergo выгоняют из Польши

Крупнейшая польская государственная нефтегазовая компания PGNiG (аналог НАК «Нафтогаз Украины») готова отказаться от сотрудничества со швейцарской компанией RosUkrEnergo. При этом замена поставщика газа может привести к подорожанию топлива на 30%. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

В конце этого года заканчивается действие договора, по которому PGNiG получала газ от RosUkrEnergo по средней цене $230. Руководство PGNiG оказалось перед выбором - дорогой газ или уступка «Газпрому». Доступ к более дешевому российскому газу означает, что Польше придется предоставить «Газпрому» доступ к управлению польским участком газопровода Ямал - Германия, а также право работать на внутреннем рынке.

Как пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источник в PGNiG, «газ, скорее всего, будет, но главной проблемой остается цена, по которой компания будет его покупать». «Мы ведем переговоры о дополнительной покупке газа у компаний, с которыми PGNiG сотрудничает», - сообщили в пресс-службе PGNiG.

Источник, близкий к руководству RosUkrEnergo, сообщил, что «на данном этапе активных переговоров с PGNiG не ведется».

Сейчас Польша производит около 14 млрд куб. м и обеспечивает собственные потребности в газе всего на 30%, остальное приходится на импорт. При этом крупнейшими поставщиками являются Россия, Казахстан, Германия и Норвегия.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин полагает, что действия Польши являются политическим шагом, направленным на то, чтобы показать решительность диверсифицировать поставки газа.

Хотя, по его словам, этой стране «в краткосрочной перспективе вряд ли удастся найти замену «Газпрому», и, скорее всего, стоимость российского газа возрастет».

"Обком" со ссылкой на "Дело"