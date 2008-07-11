Россия требует от Грузии отказаться от применения силы

МИД Грузии потребовал срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить обострение обстановки в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на телеканал "Рустави-2". По информации источника, представитель республики в ООН Ираклий Аласания уже вылетел в США.

Ранее в Совбез ООН уже обратилась Россия, она направила в этот орган проект резолюции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Москва настаивает, чтобы грузинская сторона подписала с непризнанными республиками соглашения о неприменении силы.

Как сообщалось ранее, официальный Тбилиси обратился к международному сообществу с требованием осудить действия России в зонах конфликтов. Недовольство грузинских властей вызвало недавнее заявление российского МИДа, признавшего, что самолеты ВВС РФ на днях вторглись в воздушное пространство Южной Осетии (то есть де-юре нарушили границу Грузии).

В Москве утверждают, что полет самолетов над непризнанной республикой якобы предотвратил начало военного конфликта. Грузинская сторона, в свою очередь, считает, что Россия пыталась спровоцировать Грузию на силовые акции в Южной Осетии и таким образом дискредитировать республику в глазах международного сообщества.