В Харцызск прибыли платформы с российской военной техникой - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Отмечается, что разведка продолжает фиксировать переброску с территории России военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Так, зафиксировано прибытие 14 марта эшелонов на станцию Ровеньки. В частности, стало известно, что прибыло четыре цистерны с горюче-смазочными материалами общим объемом 160 тонн.

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15 марта в Харцызск прибыли платформы с военной техникой. Зафиксировано четыре 122-мм САУ, восемь БТР, восемь многоцелевых бронированных тягачей и восемь автомобилей, а также четыре цистерны с горюче-смазочными материалами (160 тонн) и четыре вагона с боеприпасами.