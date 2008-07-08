Южная Осетия вернула задержанных грузинских военных

Министерство обороны Грузии вечером во вторник официально подтвердило факт освобождения четырех грузинских военнослужащих, захваченных в ночь на 8 июля в зоне грузино-осетинского конфликта. Об этом сообщил начальника миротворческих операций МО Мамука Курашвили.

По его словам, освобожденные военнослужащие Звиад Берикашвили, Гиви Алиберашвили, Николоз Мегрелашвили и Рамаз Курчишвили пересекли административную границу у села Эредви и находятся на подконтрольной Грузии территории. В военном госпитале в Гори им будет оказана медицинская помощь, так при задержании они были сильно избиты.

Власти Южной Осетии также официально подтвердили факт освобождения грузинских военнослужащих. По словам президента непризнанной республики Эдуарда Кокойты, военнослужащие были освобождены в "знак доброй воли", а также потому, что Южная Осетия "не хочет эскалации напряженности в зоне конфликта".

Он также осудил действия грузинских властей и, в частности, назвал "трусливой" политику Саакашвили, отметив также, что заявления грузинского президента о силовом варианте освобождения военнослужащих свидетельствуют о "неготовности грузинского руководства к конструктивным шагам".