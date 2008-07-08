Россия примет военные меры в связи с размещением радара США в Чехии

"Не вызывает никакого сомнения, что подтягивание элементов стратегического арсенала США к российской территории может быть использовано для ослабления нашего потенциала сдерживания. Понятно, что российская сторона в такой ситуации будет принимать адекватные меры для компенсации создаваемого потенциала угроз своей национальной безопасности", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства в связи с сегодняшним подписанием договора между США и Чехией по размещению американского радара на чешской территории.

"Само подписание соглашения заранее анонсировалось и неожиданностью для нас не является. Нынешняя администрация США под предлогом мнимой иранской ракетной угрозы упорно ведет линию на развертывание в Европе третьего позиционного района (ТПР) своей глобальной ПРО", - говорится в заявлении.

"Если договоренности с США, подлежащие ратификации в чешском парламенте, все-таки приобретут юридически обязывающий характер и у наших границ начнется реальное развертывание американской стратегической ПРО, то тогда мы будем вынуждены реагировать не дипломатическими, а военно-техническими методами".

Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг сегодня подписали договор о размещении на чешской территории американского радара системы противоракетной обороны.