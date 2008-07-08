Австралию через 2-3 года ждет климатическая катастрофа

Согласно прогнозу ведущих ученых Австралии, в ближайшие годы континент ждет многократное увеличение числа экстремально жарких и засушливых периодов. Таковы выводы, сделанные в опубликованном накануне совместном докладе Австралийского бюро по метеорологии и Организации по исследованиям в области науки и промышленности Британского Содружества, пишет Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Как полагают авторы доклада, из-за глобального изменения климата засухи в Австралии будут случаться вдвое чаще, чем сейчас. Кроме того, прогнозируют ученые, периоды чрезвычайно жаркой погоды, которые сейчас занимают около пяти процентов от длительности года, вскоре будут продолжаться на протяжении почти всего года и станут нормой. Как заявил министр сельского хозяйства Австралии Тони Берк (Tony Burke), "этот доклад читается не как научное исследование, а как роман-катастрофа".

Австралия и так считается одним из самых жарких и засушливых мест на Земле. Как отмечают ученые, наблюдается стойкая тенденция к уменьшению числа дождей на континенте - с 1950-х годов на юго-западе Австралии они стали выпадать вдвое реже. В недавно опубликованном докладе австралийского профессора Росса Гарно содержит прогноз о том, что изменение климата уже к 2010 году может иметь катастрофические последствия для Большого Барьерного Рифа, болот Какаду и житницы страны - бассейна рек Мюррей и Дарлинг.