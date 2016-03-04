В Испании конфисковали 20 тысяч комплектов униформы для боевиков ИГ и "Фронт ан-Нусра"

Об этом в четверг, 3 марта, сообщило министерство внутренних дел страны, передает Deutsche Welle.

По данным министерства, форму нашли в феврале во время антитеррористической операции, когда полицейские открыли в портах три контейнера, которые были готовы к погрузке на суда.

В рамках расследования были арестованы семь человек, которых подозревают в логистической и финансовой поддержке боевиков.

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Испанские правоохранители "нейтрализовали очень активную и эффективную деловую сеть, основной целью которой было снабжение, поддержка и усиление" "Исламского государства", говорится в заявлении министерства. Чтобы избежать подозрений таможенников, злоумышленники задекларировали униформу как "одежда секонд-хенд".