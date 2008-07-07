ОАЭ простили Ираку долги на 7 миллиардов долларов

Объединенные Арабские Эмираты списали долги Ирака на 7 миллиардов долларов.

Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Абу Даби главы иракского правительства Нури аль-Малики. Власти ОАЭ также направят в Багдад своего посла.

Главы дипломатических представительств арабских государств покинули Ирак после того, как в 2005 году там был похищен и убит египетский дипломат.

Радио Свобода