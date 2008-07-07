ОАЭ простили Ираку долги на 7 миллиардов долларов
00:03, 07 июля 2008Мир
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Власти направят в Багдад своего посла
Объединенные Арабские Эмираты списали долги Ирака на 7 миллиардов долларов.
Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Абу Даби главы иракского правительства Нури аль-Малики. Власти ОАЭ также направят в Багдад своего посла.
Главы дипломатических представительств арабских государств покинули Ирак после того, как в 2005 году там был похищен и убит египетский дипломат.
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