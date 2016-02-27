У планировавших крупные теракты в Марокко боевиков нашли биологическое оружие

У задержанных террористов, которые намеревались совершить в Марокко серию крупных терактов, было найдено биологическое оружие.

Об этом заявил директор Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Марокко Абдельхак Хийям в интервью журналу "Марок Эбдо", сообщает ТАСС.

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По его словам, "у схваченных террористов было изъято много оружия, в том числе биологическое". "Речь идет о настоящих "коммандос", в числе которых был и гражданин Франции, - сообщил он. - Впервые мы арестовали несовершеннолетнего подростка, который должен был взорвать парламент".

Хийям подчеркнул, что марокканские службы безопасности "продолжат прилагать усилия с целью отражения любой угрозы, способной нанести ущерб интересам королевству, и любого преступного плана, нацеленного на дестабилизацию ситуации". "Мы бдительны, и мы осознаем необходимость удвоить бдительность", - сказал директор ЦБСР.

18 февраля МВД Марокко сообщило, что спецслужбы обезвредили и арестовали 10 членов террористической ячейки, а также сумели предотвратить планировавшиеся ими опасные теракты на территории страны. Как выяснила местная пресса, целями были выбраны людные места в крупных городах, в том числе Рабате и Касабланке. Главарь банды террористов был найден и задержан в своем подпольном жилище в Эль-Джадиде (портовый город на атлантическом побережье), где он хранил большой арсенал оружия и боеприпасов, включая автоматы, пистолеты, винтовку с оптическим прицелом, патроны и гранаты со слезоточивым газом.

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Арестованные члены ячейки намеревались "совершить серию терактов против стратегически важных объектов" Марокко по подстрекательству террористической организации "Исламское государство". Помимо этого, террористы планировали развернуть диверсионно-партизанскую деятельность в стране под руководством опытных главарей ИГ, говорилось в сообщении МВД.

Центральное бюро судебных расследований было создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. ЦБСР подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства.