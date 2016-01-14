После серии сегодняшних терактов в центре Джакарты прогремели новые взрывы - Reuters

16:31, 14 января 2016
Мир
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После серии кровавых терактов, организованных сегодня смертниками в центре Джакарты, в городе прогремели новые взрывы.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Новые взрывы слышны в центре Джакарты", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате серии взрывов в Джакарте погибли, по последним данным, 17 человек.

По данным Reuters, один взрыв произошел рядом с крупным торговым центром. Associated Press отмечало, что один из них произошел напротив торгового центра, в районе также расположены фешенебельные отели, посольства и офисные здания.

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