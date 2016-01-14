После серии сегодняшних терактов в центре Джакарты прогремели новые взрывы - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Новые взрывы слышны в центре Джакарты", - отмечается в сообщении.

BREAKING: New explosions heard in central Jakarta: Kompas TV — Reuters Top News (@Reuters) January 14, 2016

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате серии взрывов в Джакарте погибли, по последним данным, 17 человек.

По данным Reuters, один взрыв произошел рядом с крупным торговым центром. Associated Press отмечало, что один из них произошел напротив торгового центра, в районе также расположены фешенебельные отели, посольства и офисные здания.