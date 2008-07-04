США и Англия согласны, что пора снижать зависимость от нефти

Министр финансов США Генри Полсон считает, что растущие цены на нефть только замедлят развитие мировой экономики. В то же время он не видит действенных методов, которые позволят снизить цены на нефть или хотя бы изменить в краткосрочной перспективе текущий тренд. С этим заявлением он выступил на пресс-конференции в Лондоне, куда прибыл с официальным визитом. Вместе с тем, отметил министр, в случае принятия нужных мер, ситуация со временем вполне может измениться к лучшему, передает Associated Press.

Г.Полсон находится в Великобритании с официальным визитом. Он уже провел встречи с главой правительства страны Гордоном Брауном и главой британского Минфина Алистером Дарлингом. Последний, выступая по итогам встречи, согласился со своим американским коллегой в том, что США и Великобритании необходимо срочно снижать свою зависимость от нефти. А.Дарлинг и Г.Полсон также совместно призвали страны-экспортеры нефти к большей прозрачности в отношении их запасов, а также предложили рассмотреть нефтяной вопрос на предстоящем саммите "большой восьмерки", который пройдет в ближайшие дни в Японии.

Вчера цены на нефть впервые в истории преодолели психологически важную отметку в 145 долларов.