Пентагон отреагировал на обвинения России в бомбардировке сирийского Алеппо

США не производили обстрелов в Алеппо или около него, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Стивена Уоррена, передает РБК.

По его словам, заявления об обратном являются «фабрикациями».

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Накануне, 10 февраля, Уоррен заявил, что в результате бомбардировки российской авиации были уничтожены два госпиталя в Алеппо. В результате этого, по его данным, медицинской помощи лишились около 50 тыс. человек. Представители «Врачей без границ» также заявляли, что авиаудар был нанесен по больнице в южной части города Дараа, в результате чего были убиты трое и ранены шестеро человек.

В четверг, 11 февраля, представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил в ударах по Алеппо ВВС США.

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Как сообщал УНИАН, в посольстве Украины в Сирии ранее заявили, что устанавливают связь с 11 украинцами, которые находятся в городе Алеппо, где продолжаются бои между повстанцами и сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми Россией с воздуха.

«В Алеппо проживают около 11 граждан Украины. Устанавливаем прямую связь для спасения в случае необходимости», - отмечалось в сообщении.

Также в посольстве призвали украинцев, которые находятся на территории Сирии, срочно покинуть страну в связи с дальнейшим обострением ситуации безопасности.