Победу на выборах президента Португалии одержал консерватор де Соуза

Консерватор одержал победу на президентских выборах, прошедших 24 января, сообщает Deutsche Welle.

По подсчетам почти всех бюллетеней, де Соуза обеспечил себе победу уже в первом туре выборов, набрав около 52% голосов избирателей. В значительной степени популярность де Соузы объясняется тем, что, начиная с первой половины 2000-х годов, он часто выступал в качестве политического эксперта на телевидении.

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Ближайший соперник де Соузы, независимый левый кандидат Антонио Сампайо да Новоа, набрал менее 23% голосов.

"Я хочу восстановить национальное единство, пока наша страна выходит из глубокого экономического и социального кризиса", - заявил де Соуза.

Ранее он обещал, что в случае победы приложит все усилия для обеспечения стабильности работы правительства. Однако пост президента страны в основном является представительским, глава государства имеет право вето, а также полномочия распускать парламент в случае кризиса и объявлять новые выборы.

После выборов в октябре прошлого года в Португалии у власти находится социалистическое правительство меньшинства.