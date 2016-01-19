За 2015 год более 92 тысяч человек из Сомали и Эфиопии бежали в Йемен, где идет война
20:13, 19 января 2016Мир
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Более 92 тысяч человек в прошлом году проделали опасное путешествие с Африканского рога в Йемен.
REUTERS
Об этом сообщило Агентство по делам беженцев ООН, передает BBC.
Отмечается, что это один из самых высоких годовых показателей за последнее десятилетие.
По данным организации, две трети беженцев (в основном из Эфиопии и Сомали) прибыли в Йемен после того, как в марте там начался военный конфликт.
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При этом 95 человек погибли, проделывая этот путь.
В Йемене находятся более 250 тысяч беженцев. Около двух с половиной миллионов жителей этой страны в результате боев были вынуждены покинуть свои дома.
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