За 2015 год более 92 тысяч человек из Сомали и Эфиопии бежали в Йемен, где идет война

Об этом сообщило Агентство по делам беженцев ООН, передает BBC.

Отмечается, что это один из самых высоких годовых показателей за последнее десятилетие.

По данным организации, две трети беженцев (в основном из Эфиопии и Сомали) прибыли в Йемен после того, как в марте там начался военный конфликт.

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При этом 95 человек погибли, проделывая этот путь.

В Йемене находятся более 250 тысяч беженцев. Около двух с половиной миллионов жителей этой страны в результате боев были вынуждены покинуть свои дома.