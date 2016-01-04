Израиль нанес артиллерийский удар по Ливану - BBC

По данным информагентств, военные выпустили по населенному пункту около 50 снарядов. Точной информации о нанесенном ущербе пока нет. О наличии или отсутствии жертв пока также не сообщается, передает BBC Украина.

Израильская сторона пояснила, что обстрел стал ответом на взрыв самодельной бомбы рядом с автоколонной израильских военных. Ответственность за то, что случилось в Израиле возложили на движение "Хезболла", действующей в районе Аль-Ваззани.

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Само движение уже подтвердило, что именно его члены заложили бомбу. "Хезболла" заявляет, что взрыв организован в ответ на декабрьский авиаудар по территории Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный член движения.

Израильские военные утверждают, что в результате взрыва бомбы никто не пострадал. В свою очередь представители "Хезболлы" настаивают, что взрыв существенно повредил израильский "Хаммер", а его пассажиры получили ранения.

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