Россия намерена увеличить вклад в развитие Севастополя
19:28, 12 июня 2008Мир
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Об этом сообщил министр иностранных дел
|Сергей ЛАВРОВ
"Руководство Российской Федерации, флота и Министерства обороны вносит вклад в развитие инфраструктуры города Севастополя, и имеющиеся планы предполагают увеличение этого вклада", - сказал Лавров.
Он сообщил, что 14 июня в Севастополь для участия в праздновании юбилея города направится российская высокопоставленная правительственная делегация.
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