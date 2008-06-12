Россия намерена увеличить вклад в развитие Севастополя

Руководство России намерено наращивать вклад в развитие города Севастополя, заявил глава МИД России Сергей Лавров после церемонии возложения венков к памятному знаку города-героя Севастополя у могилы Неизвестного в Москве по случаю 225-летия города.

"Руководство Российской Федерации, флота и Министерства обороны вносит вклад в развитие инфраструктуры города Севастополя, и имеющиеся планы предполагают увеличение этого вклада", - сказал Лавров.

Он сообщил, что 14 июня в Севастополь для участия в праздновании юбилея города направится российская высокопоставленная правительственная делегация.