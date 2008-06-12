Лукашенко подарил трактор бывшему вице-президенту Индии

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подарил бывшему вице-президенту Индии, председателю верхней палаты индийского парламента Бхайрону Сингху ШЕКХАВАТУ трактор «Беларус»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, официальная церемония передачи трактора состоялась на днях в г.Нью-Дели.

В пресс-службе отметили, что «белорусский трактор является даром Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО в знак признательности за вклад Бхайрона Сингха ШЕКХАВАТА в развитие белорусско-индийских отношений».

«В ходе официального визита главы белорусского государства в Индию в апреле 2007 года Бхайрон Сингх ШЕКХАВАТ сообщил А.ЛУКАШЕНКО о большом личным опыте в области ведения сельского хозяйства в масштабе государства. Он также отметил, что продолжает сам заниматься фермерством и высказал значительный интерес к белорусской сельскохозяйственной технике. В ответ А.ЛУКАШЕНКО пообещал передать ему трактор «Беларус», - пояснили в пресс-службе МИД Беларуси.

МИД Беларуси считает, что «этот символический жест свидетельствует о высоком уровне и динамичном развитии белорусско-индийских отношений и призван продемонстрировать высокие качественные характеристики белорусской сельскохозяйственной техники в климатических условиях Индии».