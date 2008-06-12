Путин объяснил, в чем уникальность российской диаспоры

Правительство Российской Федерации будет всячески поддерживать русскоязычную прессу за рубежом.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил 11 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая на торжественном приеме от имени правительства РФ, посвященном Х Всемирному конгрессу русской прессы.

Он отметил, что поддержка будет отказываться без нарушения суверенитета государств.

"При этом - строго уважая ее право на самостоятельность и независимость, в том числе, в оценках событий, происходящих в России, и, конечно, не нарушая нормы закона и суверенитет государств, в которых вы работаете", - подчеркнул В.ПУТИН, обращаясь к участникам конгресса.

"Известно, что российская диаспора - одна из самых крупных в мире, - отметил В.ПУТИН. - Ее уникальность в том, что она открыта для людей самых разных национальностей - открыта также, как и сама Россия".

При этом, подчеркнул премьер, "все это многообразие религий, этносов, традиций объединяет русский язык". "И чем больше ваше влияние, тем весомее его роль в глобальной политике, экономике, в гуманитарной сфере", - обратился премьер к участникам конгресса.

Россия находится среди главных "ньюсмейкеров" современного мира, и это серьезный шанс для всей большой "семьи" русскоязычных СМИ занять достойное место в глобальном информационном пространстве, заявил В.ПУТИН.

"Для этого русскоязычная пресса должна стать площадкой для генерации новых идей, для дискуссий по самым актуальным вопросам мирового развития", - подчеркнул глава российского правительства.