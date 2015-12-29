В США в открытом доступе обнаружили базу данных 191 миллиона избирателей - Reuters

В США независимый эксперт Крис Викери по компьютерной безопасности обнаружил в открытом доступе в интернете базу данных с информацией о 191 миллионе избирателей. Об этом сообщает Reuters.

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В базе были указаны имена, адреса, даты рождения, номера телефонов, партийную принадлежность и адреса электронной почты людей во всех 50 штатах и Вашингтоне. Только чтобы загрузить 300 гигабайтов потребовалось около суток.

Несмотря на то, что в США информация об избирателях считается открытой, сбор данных займет много времени и потребует больших финансовых вложений. А открытой базой могли воспользоваться преступники.

Пока что владелец информации неизвестен, а Викери работает совместно с федеральными властями, которые намерены закрыть публичный доступ.