Миграционная служба РФ предложила запретить въезд в страну студентам-сторонникам революций

Конституционный комитет Госдумы рассматривал в понедельник поправки к законопроекту, устанавливающему возможность продления срока временного пребывания для обучающихся в России иностранцев. Ко второму чтению Федеральная миграционная служба (ФМС) представила депутатам поправки (в закон о правовом положении иностранных граждан в России), значительно расширяющее действие законопроекта. Изменения вводят основания для невыдачи приглашения на въезд в Россию.

Читайте такжеС необитаемых островов в Эгейском море спасли более 200 мигрантов

Ведомство предлагает не выдавать иностранцу приглашение на въезд в страну, если он выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России, иными действиями создает угрозу безопасности россиян, а также если финансирует, планирует или совершает террористические (экстремистские) акты, иными действиями поддерживает террористическую деятельность.

Читайте такжеЕС создаст новую погранслужбу и береговую охрану

Приглашение не получат те, кто в течение последних пяти лет был выдворен, депортирован или передан иностранному государству (если более одного раза - то в течение десяти лет), имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на территории России или за ее пределами.