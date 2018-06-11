Легионеры в АТО: без надежды на гражданство

На востоке на стороне Украины воюют десятки граждан других стран. У каждого из бойцов – своя история прихода на фронт. И, не имея украинского гражданства, каждый из них, по факту, совершает преступление. Поскольку, согласно законодательству (в том числе украинскому) является наемником.

Кроме того, большинство из бойцов-иностранцев, находясь в Украине не менее полутора лет (с начала АТО) и, не получив хотя бы статус беженца, нарушают и миграционное законодательство. Это, так или иначе, может грозить им депортацией на родину, где им светит штраф, тюремный срок, а, в отдельных случаях, - и смертная казнь (например, в Беларуси).

Системная проблема

К сожалению, украинская миграционная служба далеко не всегда остается на стороне тех, кто защищает Украину. Один из ярких примеров – история россиянина Александра Валова, который, попросив в Украине политического убежища, воевал в батальоне «Азов», был ранен, снова вернулся в АТО, а недавно получил ответ из миграционной службы, в котором ему сообщили, что он «обязан покинуть территорию Украины».

На эмоциональный пост Валова в Facebook отреагировал народный депутат, советник министра МВД Антон Геращенко, сообщив, что бойцу будет предоставлен законный правовой статус проживания на территории Украины, а миграционная служба наладит системную работу по предоставлению статуса политическим эмигрантам из России.

К сожалению, глобально проблему иностранцев, воюющих в АТО, помощь одному только россиянину Александру Валову не решит. Хотя сделать это украинская власть обещала не раз. И не только по отношению к гражданам Российской Федерации.

Так, в декабре прошлого года, выступая в Верховной Раде, о скором предоставлении украинского гражданства бойцам АТО из других стран заявлял и президент Украины Петр Порошенко. Однако соответствующий указ главы государства так и не появился. А, если кому-то из иностранцев-добровольцев паспорт с трезубцем и доставался, то происходило это в индивидуальном порядке.

6 октября 2015 года Верховная Рада приняла некоторые законопроекты, призванные решить проблемы иностранцев, воюющих в зоне АТО. В частности, депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект №2847 об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства иностранцам, воюющим в АТО. Кроме того, парламент принял за основу закон №2389 о легализации службы иностранцев в ВСУ. Авторы документа утверждают, что это позволит иностранцам легально нести службу на территории Украины.

Также на рассмотрении в Раде находится еще один законопроект об иностранцах – №1909, согласно которому гражданство Украины предлагается предоставлять иностранцам, воевавшим в зоне АТО в качестве добровольцев, а также иностранцам, которых преследуют в их стране за отстаивание территориальной целостности Украины. Этот законопроект принят в первом чтении 23 апреля 2015 года и с тех пор больше парламентом не рассматривался.

Легальные иностранцы

По сути, эти законопроекты теоретически дают несколько преимуществ для иностранцев, воюющих в АТО. Так, один из них, уже принятый и направленный на подпись президенту, позволяет иностранцам попасть на службу в ВСУ по контракту, собрав ряд необходимых документов (ранее служба иностранцев по украинским законам была невозможна в принципе). Также, согласно тексту закона, такие бойцы смогут претендовать на звания вплоть до старшинских (офицерские – только после получения украинского гражданства) и легально находиться на территории Украины (это право им даст военный билет). Иностранцы смогут не отказываться от своего гражданства и получать материальное обеспечение, равное тому, которое получают украинские контрактники.

В пояснительной записке к документу, в частности, сказано, что закон позволит ликвидировать противоречащую законодательству практику участия иностранцев в боевых действиях на стороне Украины. Поясняется, что до одобрения законопроекта народными депутатами, действия иностранцев подпадали под признаки статьи 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Впрочем, несмотря на это, сегодня ни сами бойцы-иностранцы, ни юристы, особых надежд на улучшение положения легионеров не питают. К примеру, что касается легализации иностранцев – по словам юристов, этот закон прописывался для людей, которые приедут служить в Украину из других стран когда-нибудь «в будущем», но вовсе не принимает во внимание проблемы тех бойцов, которые уже полтора года находятся на территории Украины и подпадают под понятие «нелегал».

Юрист группы «Юридическая сотня» Ирина Лоюк обращает внимание, что вышеупомянутый документ предусматривает заключение контракта иностранцами, только если они находятся на территории Украины на законных основаниях. «Законопроект имеет недостаток – он предусматривает возможность заключения контракта для иностранцев, только если они пребывают на территории Украины на законных основаниях (90 дней, потом – возвращение в страну происхождения, или получение вида на жительство). Для многих это – проблема: россияне и белорусы не могли вернутся на Родину из-за реальных угроз жизни и свободы. При обращении в органы миграционной службы с заявлениями о предоставлении видов на жительство и защиты государства они получали отказы. Поэтому большинство ребят сейчас – нелегальные мигранты, которым грозит депортация в страну происхождения. Ребята ждали выполнения обещаний президентом, в том числе, произнесенных с трибуны Верховной Рады, но по итогу оказались обманутыми. Сейчас в ручном режиме придется решать вопрос по каждому них – именно в части легализации на территории Украины. Закон этих проблем не решает – он как бы для тех, кто готов начать «с чистого листа», - говорит Лоюк.

Юрист отмечает, что сейчас необходимо в частном порядке добиваться предоставления временного вида на жительство для каждого из добровольцев-иностранцев, которые, на сегодняшний день, находятся на территории Украины.

Непростое упрощенное гражданство

Что касается получения гражданства, то этот вопрос прописан в законопроекте №2847, принятом Верховной Радой в первом чтении. Документ теоретически дает возможность бойцам-иностранцам получить украинское гражданство не через пять лет (общие основания), а через три года. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что целью законопроекта является упрощение порядка принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины по примеру службы во Французском иностранном легионе. Однако, по словам Ирины Лоюк, никаких гарантий, что боец АТО получит гражданство через три года, документ не дает.

«Боец получает только право обратиться в несколько упрощенном порядке для получения гражданства, но законопроект никаких ему гарантий не дает. Упрощенный порядок означает, что, если срок беспрерывного проживания для обычных иностранцев (не имеющих украинских корней) – 5 лет, то для иностранцев, служащих в ВСУ, - 3 года», - отмечает она.

Кроме того, по словам юриста, согласно законопроекту, в пакете документов на гражданство не нужно подавать: разрешение на иммиграцию (или, соответственно, его получать), справку о владении украинским языком, а также подтверждать источники средств существования. «Все остальные процедуры – те же (что и для получения гражданства на общих основаниях – УНИАН), поэтому – легче не станет», - рассказывает Ирина Лоюк.

Аналогичного мнения придерживаются сами бойцы и их командиры. Так, по словам командира отделения связи ТГ «Беларусь» ДУК ПС Рустама Дока, в законопроекте, якобы позволяющем иностранцу получить гражданство через три года после заключения контракта на службу, на самом деле ни слова не сказано о том, что гражданство ему обязательно будет предоставлено. «Там сказано, что президент имеет право предоставить гражданство таким людям, однако такое право у него есть даже сейчас, хотя он не хочет им воспользоваться, несмотря на свое обещание», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Более того, по словам юристов, даже сейчас получить украинское гражданство могут только те бойцы-иностранцы, которые имеют на это право по территориальному признаку – то есть, если они по происхождению украинцы (родились или проживали на территории Украины на 24 августа 1991 года). «Решение в этом случае принимается на уровне миграционной службы, без участия АП и президента – и в этом случае ребята не указываются как бойцы вообще», - говорит Ирина Лоюк.

Половинчатые решения

Таким образом, на сегодняшний день, все решения Украины по бойцам АТО-иностранцам можно считать половинчатыми. Так, для некоторых добровольцев принятие вышеупомянутых законодательных актов пока лишь позволяет продлить сроки легального пребывания в Украине, но не ясно, надолго ли. Те же, кто потерял свои документы во время боевых действий или, пока находился в госпиталях, превысил законные сроки пребывания в Украине, остаются под угрозой депортации из-за отсутствия нормативно-правовых документов, разъясняющих их статус для миграционной службы.

В этой связи не удивительно, что иностранцы, воевавшие в АТО, заинтересованы вовсе не в продлении своего неясного статуса, а в обязательном получении украинского гражданства. Так, 17 октября десятки бойцов провели под стенами Администрации президента митинг с соответствующими требованиями.

Кроме того, еще в конце августа на сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой предоставить иностранцам, которые сражаются на Донбассе за Украину, украинское гражданство. Петиция набрала необходимое для рассмотрения количество подписей (25 000) еще 14 октября. И сейчас, по идее, находится на столе у главы государства. Учитывая, что рассмотрение может происходить в течение максимум 10 рабочих дней, официальный ответ бойцы-иностранцы ожидают в начале ноября. «Если президент захочет оценить подвиг героев, которые приехали из разных стран, воевали за Украину, то это будет сделано. Просто стыдно, что у них до сих пор нет украинского гражданства», - считает народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

Тем временем, в комитете Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений заверяют, что постоянно находятся в контакте с миграционной службой и никто из бойцов-иностранцев из Украины не будет депортирован. Что же касается нюансов «иметь возможность получить украинское гражданство» и «получить украинское гражданство», народные депутаты отмечают, что «парламент лишь создает условия, чтобы такое право можно было реализовать». «Национальное законодательство Украины построено по определенному принципу, согласно которому, гражданство выдается указом президента», - отметил замглавы комитета, народный депутат от «Народного фронта» Георгий Логвинский.

При этом, по его словам, существуют различные основания для того, чтобы претендовать на паспорт с тризубцем. Например, что касается иностранцев-бойцов АТО, таким основанием может стать обращение в миграционную службу органа исполнительной власти – Министерства обороны – в отношении конкретного человека. И, далее, если оснований для отказа в получении гражданства нет, боец его получит.

На сегодняшний день в законопроектах относительно упрощенной процедуры принятия в украинское гражданство не выделены те, кто находятся на территории Украины легально, а кто – нелегально. Однако, по словам члена комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народного депутата от «Самопомощи» Ирины Сусловой, «признаком, дающим такое право на гражданство, является непосредственное участие бойца в проведении АТО (как в составе добровольческих формирований, так и в составе Вооруженных сил Украины)». «Кроме того, в конечном тексте законопроекта ко второму чтению такой порядок будет распространяться и на членов семей этих военных… Наш моральный долг – защитить этих героев», - рассказала она.

Вместе с тем, на данный момент, в Верховной Раде не берутся прогнозировать, когда доработанные ко второму чтению законопроекты будут вынесены на рассмотрение в сессионный зал. Депутаты надеются, что документы появятся в повестке дня ближайшей сессионной недели.