Российские дальнобойщики пришли к зданию администрации Путина

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

По информации корреспондента, около здания митингует около 70 дальнобойщиков. Перед ними выступают депутаты от российской коммунистической партии, которых участники акции протеста "внимательно слушают".

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Журналист с места событий пишет в Twitter, что у митингующих лишь один плакат, который гласит: "Не забудем, не простим ваши цены на бензин".

Акция дальнобойщиков связана с вводом с 15 ноября системы платы за проезд по федеральным трассам "Платон". Водители требуют отмены сборов и связанных с ними штрафов, а также жалуются на то, что система оказалась неготова к реальной работе.