У Путина заявили об отмене российско-турецкого саммита

Российско-турецкий саммит, который планировался на декабрь в Санкт-Петербурге, отменен, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нет, его (саммита) не будет, он не планируется", - подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее о том, что российско-турецкий форум отменен, проинформировала руководитель Россотрудничества Любовь Глебова. "Я являюсь сопредседателем российско-турецкого форума, - напомнила она. - Общественные форматы, как правило, предваряют встречи глав государств, и такой форум был назначен на декабрь". По ее словам, форум начнет работу после того, как состоится такая встреча. "Однако это не означает, что мы сворачиваем или уменьшаем российско-турецкие отношения", - подчеркнула глава агентства.

Напомним, в конце ноября Песков сообщал прессе, что мероприятие пока официально не отменено. "Нет, ситуация не прояснилась. Официально никакой отмены пока не было. Но сейчас в воздухе висит много вопросов относительно возможности проведения этого мероприятия. Но подчеркиваю - отмены пока нет", - отмечал тогда представитель Кремля.

Причиной кризиса в отношениях между Россией и Турцией стал инцидент, произошедший 24 ноября, когда турецкие ВВС сбили российский военный самолет.