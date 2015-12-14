Турецкие войска покинули лагерь в Ираке - Reuters

Это движение войск стало следствием переговоров Анкары с Багдадом, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что об этом сообщил турецкий военный источник. Он подчеркнул, что войска Турции начали движение на север.

По словам источника, уход турецких войск из лагеря на севере Ирака связан с договоренностями Анкары и Багдада.

Читайте такжеМИД РФ: Масштабы вторжения Турции в Ирак трудно оправдатьНапомним, 12 декабря иракские власти обратились с жалобой в Совет Безопасности ООН в связи с присутствием турецких войск на севере страны.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сот турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.