В Бельгии предъявлены обвинения двум задержанным после парижских терактов

Об этом сообщает прокуратура. О задержании двоих новых подозреваемых по делу стало известно еще в воскресенье, но официально эта информация подтверждается впервые, передает Би-би-си.

Подозреваемые - 20-летний француз и 28-летний гражданин Бельгии. По информации местного телевидения, один из них был знаком с Билалом Хадфи, подорвавшим себя в ночь теракта у стадиона "Стад де Франс". Имена подозреваемых не называются.

Подозреваемые были задержаны порознь. Гражданина Франции задержали в аэропорту Завентем неподалеку от Брюсселя, он готовился вылететь в Марокко. Второй подозреваемый был задержан в своём доме в квартале Моленбек, где, как выяснилось, жили несколько принимавших участие в парижской атаке боевиков.

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Таким образом общее число подозреваемых, которым предъявлены обвинения по делу о парижских терактах, выросло до восьми.

Серия взрывов и вооруженных нападений на мирных жителей произошла в Париже в ночь на 14 ноября. Власти страны расценили случившееся как террористический акт.

Жертвами нападений стали более 129 человек, более 400 человек получили ранения, 221 из них до сих пор остаются в больницах. 57 пострадавших находятся в реанимации.

Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".