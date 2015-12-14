Россия проинспектирует небо над Турцией

Об этом сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.

"Наблюдательный полет будет выполняться в период с 14 по 18 декабря с аэродрома Эрзурум с максимальной дальностью до 1,5 тысячи километров", - сказал Рыжков.

Читайте такжеРоссийский военный корабль открыл огонь по турецкому судну в Эгейском море

По его словам, российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

"Наблюдательный полет выполняется в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия", - добавил Рыжков.