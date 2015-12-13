Минобороны РФ считает инцидент с сейнером провокацией властей Турции против операции РФ в Сирии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

Турецкому военному дипломату было сделано жесткое представление "о возможных пагубных последствиях безрассудных действий официальной Анкары в отношении российского воинского контингента, выполняющего задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии".

В частности, до сведения Гюнеша была доведена "глубокая озабоченность очередными провокационными действиями турецкой стороны в отношении российского сторожевого корабля "Сметливый" в Эгейском море", который для предупреждения столкновения с турецким судном "Гечиджилер Балыкчылык" был вынужден открыть предупредительную стрельбу из стрелкового оружия на расстоянии, гарантирующем непоражение турецкого корабля.

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"Только по счастливой случайности удалось избежать трагедии", - заявили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что Гюнеш обещал незамедлительно довести до турецких властей содержание российского представления.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря экипаж сторожевого корабля ВМФ России "Сметливый" открыл огонь из стрелкового оружия по приближавшемуся к нему в Эгейском море турецкому рыбопромышленному судну, после чего последнее, так и не выходя на связь, изменило курс.

После инцидента в Минобороны России был вызван военный атташе при посольстве Турции.

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