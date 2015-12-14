Лукашенко едет с визитом к Путину

Об этом сообщили в Кремле, передает ТСН.

Отмечается, что переговоры Путина и Лукашенко состоятся 15 декабря, будет затронут широкий спектр "актуальных вопросов российско-белорусских отношений и международного порядка".

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"Особое внимание предполагается уделить дальнейшему углублению экономической интеграции на евразийском пространстве и меры относительно наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках союзного государства",- подчеркнули в Кремле.

Ранее, после выборов в Беларуси, Путин заявил, что "убедительная победа Лукашенко на выборах свидетельствует о высоком политическом авторитете и доверии со стороны населения", а также об активной поддержке действующего курса на дальнейшее социально-экономическое развитие страны.