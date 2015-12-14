В Сирии в результате бомбардировки погибли 45 мирных жителей - правозащитники
В Сирии в результате авиабомбардировки по подконтрольному повстанцам районе Дамаска погибли 45 мирных жителей.
Кроме того, атаке подверглась школа, передает The Guardian со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.
Отмечается, что среди погибших были минимум 10 детей и четыре женщины. Кроме того, десятки людей ранены.
Читайте такжеВ Кремле исправили слова Путина: Россия не поставляет оружие и боеприпасы сирийским повстанцам
Также представитель Сирийской обсерватории по правам человека Абдель Рахман рассказал, что в результате бомбардировки также был убит один повстанец.
На данный момент пока не известно, кем был осуществлен авианалет: войсками Асада или военно-космическими силами РФ.
Ранее УНИАН сообщал, что более полусотни человек погибли в результате теракта в городе Тель-Тамр на севере Сирии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».