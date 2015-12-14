В Сирии в результате бомбардировки погибли 45 мирных жителей - правозащитники

Кроме того, атаке подверглась школа, передает The Guardian со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Отмечается, что среди погибших были минимум 10 детей и четыре женщины. Кроме того, десятки людей ранены.

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Также представитель Сирийской обсерватории по правам человека Абдель Рахман рассказал, что в результате бомбардировки также был убит один повстанец.

На данный момент пока не известно, кем был осуществлен авианалет: войсками Асада или военно-космическими силами РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что более полусотни человек погибли в результате теракта в городе Тель-Тамр на севере Сирии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».