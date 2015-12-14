В Службе безопасности Путина сменили руководителя - СМИ

Об этом сообщили в администрации Путина и подтвердили в Федеральной службе охраны, передают "Известия".

Вместо Олега Климентьева Службу безопасности президента РФ возглавил Дмитрий Кочнев.

Как отметил источник в администрации президента России, Олег Климентьев стал первым замом руководителя Федеральной службы безопасности.

Читайте такжеПутин решил усилить меры секретности в своей резиденции

"Такое назначение состоялось. Но пока оно официально не опубликованно", - подчеркнул он.

В Федеральной службе охраны подтвердили, что Дмитрий Кочнев сменил Олега Климентьева на посту главы службы безопасности президента. Также в службе рассказали, что глава Службы безопасности назначается указом президента России, однако указ пока не опубликован.

Ранее УНИАН сообщал, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов был тайно награжден Путиным высшей воинской наградой – орденом Святого Георгия. Это за операцию в Сирии, объясняют военные.