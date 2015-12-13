В Камбодже 19 человек умерли из-за рисового вина - BBC

Власти провинции Карте, где, начиная с 19 ноября, люди начали болеть из-за алкогольного отравления, распорядились закрыть все места продажи рисового вина, передает BBC Украина.

Согласно экспертизе, в некоторых партиях напитка уровень алкоголя достигал 12%, хотя обычно он не превышает 0,15%.

Пока никого не арестовали.

Министерство здравоохранения заявило, что следует воздерживаться от употребления любого рисового вина, изготовленного без официальной лицензии.

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Сначала объявили, что шесть человек умерли из-за отравления собачьим мясом, однако результаты вскрытия указывают на отравления рисовым вином.

Отравления в Камбодже встречаются относительно часто. В 2010 году на востоке страны умерли 17 человек, которые отравились рисовым вином, смешанным с гербицидом.