В результате обстрелов пригородов Дамаска погибло 28 человек

Как передает Reuters, Сирийская обсерватория по правам человека, собирающая информацию от источников на местах, заявила, что неопознанные военные самолеты нанесли удары по городу Дума, что в 15 км к северо-востоку от Дамаска, а в результате обстрела ракетами "земля - земля" также пострадали и окрестные районы, в частности Восточная Гута.

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Сирийская армия заявила, что ее удары нацелены на повстанцев, которые ранее нанесли удары по районам, контролируемым армией.

По данным Сирийской обсерваторий по правам человека, по меньшей мере 40 мин было выпущено повстанцами в восточном пригороде Дамаска в воскресенье, в результате чего погиб по меньшей мере один ребенок и были ранены еще несколько.

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Государственное информагентство SANA заявило, что в результате минометных атак на жилые кварталы Дамаска три гражданских лица были убиты и по меньшей мере 30 получили ранения, причем большинство жертв были школьниками.