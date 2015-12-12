В Анкаре обстреляли офис газеты Hürriyet (видео)
23:11, 12 декабря 2015Мир
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Офис редакции турецкой газеты Hürriyet в субботу в Анкаре подвергся обстрелу, сообщает информационный портал Сumhuriyet.
По данным полиции, злоумышленники стреляли из проезжавшего автомобиля, который скрылся с места происшествия. На месте работают полицейские.
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"Дайте нам немного времени, чтобы понять, что произошло", — цитирует газета Hurriyet начальник полиции Анкары Хакана Арыкана, который руководит работой оперативной группы на месте происшествия, передает Росбалт.
По предварительным данным, в офисное здание попало шесть пуль и были разбиты оконные стекла. В результате стрельбы никто не пострадал.
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