Военно-воздушные силы Греции взяли под прицел турецкий F-16

Об этом говорится в сообщении Генштаба вооруженных сил Турции, передает "ЕвроПравда".

"Два греческих истребители преследовали турецкий F-16, совершавший тренировочный полет в международном воздушном пространстве над Эгейским морем", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в турецком Генштабе, самолеты Греции удерживали F-16 на радиолокаторе как цель в течение 3 минут 40 секунд.

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"Наши пилоты продемонстрировали необходимую реакцию", - заявили в Генштабе Турции.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале декабря шесть истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции вторглись в греческое воздушное пространство.