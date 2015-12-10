Военно-воздушные силы Греции взяли под прицел турецкий F-16
18:42, 10 декабря 2015Мир
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Два греческих истребителя "преследовали" турецкий F-16, совершавший тренировочный полет в международном воздушном пространстве.
F-16 совершал полет в международном воздушном пространстве / aroundtheworldineightywaves.com
Об этом говорится в сообщении Генштаба вооруженных сил Турции, передает "ЕвроПравда".
"Два греческих истребители преследовали турецкий F-16, совершавший тренировочный полет в международном воздушном пространстве над Эгейским морем", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в турецком Генштабе, самолеты Греции удерживали F-16 на радиолокаторе как цель в течение 3 минут 40 секунд.
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"Наши пилоты продемонстрировали необходимую реакцию", - заявили в Генштабе Турции.
Ранее УНИАН сообщал, что в начале декабря шесть истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции вторглись в греческое воздушное пространство.
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