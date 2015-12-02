Турецкие F-16 нарушили воздушное пространство Греции - СМИ

Об этом сообщает агентство ANA-MPA, ссылаясь на заявление Министерства обороны Греции, передает РБК-Украина.

По информации оборонного ведомства, турецкие истребители F-16 вошли в воздушное пространство страны в 15:01 вторника по местному времени, пролетев между островами Лесбос и Хиос. Позже истребители разделились на две группы в два и четыре самолета. Около 20 минут спустя они проследовали над островами Фурни, Макронисос, Антропофаги и Агатониси.

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Как сообщается, группа из четырех истребителей покинула воздушное пространство Греции в 15:28, группа из двух F-16 - в 15:30.

Как сообщал УНИАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники полностью поддерживают право Турции на защиту своего воздушного пространства. Он также отметил, что инцидент с Су-24 в Сирии подтверждает важность создания механизмов для предотвращения эскалации с РФ.