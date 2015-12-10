В Пентагоне предложили создать сеть военных баз на Ближнем Востоке и в Африке - СМИ

В оборонном ведомстве США предлагают создать из этих баз единую цепь с общим управлением и финансированием. В свою очередь на каждой из них будут находиться силы спецназа и агенты спецслужб.

Читайте такжеРоссия отрицает создание новой авиабазы на территории Сирии

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает "РБК".

По информации источников газеты, сеть будет включать в себя четыре центральных базы, в том и числе уже существующие – в Джибути и Афганистане, а также дополнительные объекты в Нигере, Камеруне, Эфиопии и Буркина-Фасо, где США уже проводят разведку с помощью беспилотников или собираются сделать это в будущем.

Сообщается, что в качестве центральной базы на Ближнем Востоке Пентагон называет Эрбиль в северном Ираке, где уже дислоцируется большинство американского контингента в этой стране, насчитывающего 3500 человек. Численность персонала, размещенного на базах, будет колебаться от 500 до 5 тысяч человек. Их размещение потребует одобрения от страны, в которой будет расположен объект.

По предварительной оценке Пентагона, на финансирование проекта будет достаточно нескольких миллионов долларов в год. Основой расходов будет зарплата.

Издание также сообщает, что в Белом доме от комментариев отказались. По информации источников газеты, знакомых с ходом обсуждения, планам Пентагона сопротивляется Госдепартамент, где озабочены увеличением постоянного военного присутствия США в Африке и на Ближнем Востоке.