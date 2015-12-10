Германия отправила первые самолеты и военных для операции против ИГ (фото)

Об этом сообщает сайт Бундесвера.

В четверг на турецкую авиабазу "Инджирлик" отправились 40 военных, два самолета-разведчика "Tornado" и самолет-заправщик A310MRTT, пишет Европейская правда.

Военных в Турцию доставит военно-транспортный самолет A400M, на борту которого находится также соответствующее оборудование для обеспечения поддержки с земли операций самолетов.

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Всего предполагается отправка 6 самолетов "Tornado" для участия в операции против ИГ. Немецкие военные присоединятся к операции с 1 января.

Самолеты "Торнадо" из 51-й тактической авиационной эскадрильи "Immelmann" будут выполнять исключительно разведывательные функции.

Они оснащены двумя камерами, которые способны делать изображения с высоким разрешением на скорости до 1000 км/ч и передавать их в реальном времени на наземные станции.