В Анкаре встретились Эрдоган и лидер иракских курдов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 декабря в Анкаре встретился с лидером автономного иракского региона Курдистан Масудом Барзани.
Встреча состоялась на фоне дипломатических усилий по урегулированию спора с властями в Багдаде о присутствии турецких войск на севере Ирака.
Эрдоган и Барзани обсудили необходимость сотрудничества в борьбе с терроризмом, которую Турция называет причиной размещения своих войск на севере Ирака. По версии Анкары, турецкие военные обучают силы курдских повстанцев в целях борьбы с группировкой «Исламское государство», сообщает Крым.Реалии.
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Барзани, который имеет давние связи с властями Турции, также имел необъявленный визит в офис разведывательной организации этой страны.
Два лидера не обнародовали никаких заявлений по итогам встречи. Впоследствии президент Турции заявил телеканалу «Аль-Джазира», что турецкие войска были развернуты по просьбе лидера Ирака еще в 2014 году и до последней недели это не вызвало возражений Багдада.