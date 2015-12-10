В Анкаре встретились Эрдоган и лидер иракских курдов

Встреча состоялась на фоне дипломатических усилий по урегулированию спора с властями в Багдаде о присутствии турецких войск на севере Ирака.

Эрдоган и Барзани обсудили необходимость сотрудничества в борьбе с терроризмом, которую Турция называет причиной размещения своих войск на севере Ирака. По версии Анкары, турецкие военные обучают силы курдских повстанцев в целях борьбы с группировкой «Исламское государство», сообщает Крым.Реалии.

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Барзани, который имеет давние связи с властями Турции, также имел необъявленный визит в офис разведывательной организации этой страны.

Два лидера не обнародовали никаких заявлений по итогам встречи. Впоследствии президент Турции заявил телеканалу «Аль-Джазира», что турецкие войска были развернуты по просьбе лидера Ирака еще в 2014 году и до последней недели это не вызвало возражений Багдада.