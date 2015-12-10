Ким Чен Ын заявил о наличии водородной бомбы у КНДР
У КНДР может быть собственная водородная бомба.
О наличии у государства такого вооружения упомянул лидер страны Ким Чен Ын, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
"Мы смогли стать великой ядерной державой, способной защитить независимость и национальное достоинство нашей родины мощью ударов ядерных и водородных бомб", - приводит слова Ким Чен Ына агентство.
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Отмечается, что эта речь была произнесена северокорейским лидером в ходе посещения обновленного оружейного завода в Пхеньяне.
Северокорейский лидер также подчеркнул, что "стране необходимо продолжить активное развитие военной промышленности".
Никаких официальных подтверждений того, что Северная Корея действительно разработала и создала водородную бомбу, на данный момент не было.