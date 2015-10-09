Ким Чен Ын уволил сестру из собственной службы безопасности

После серии промашек Ким Чен Ын уволил свою сестру Ким Е Чжон из службы безопасности. Об этом пишет The Telegraph.

Читайте такжеВ КНДР уволили высокопоставленных чиновников после урегулирования ситуации на границе с Южной Кореей - СМИ

26-летняя Ким Е Чжон в прошлом году была назначена на ряд ключевых должностей, в том числе – советника своего брата. Государственный медиа описывают ее как ключевого члена центрального комитета Рабочей партии северной Кореи.

Одна из южнокорейских газет сообщает, что Ким Е Чжон уволили после ряда ошибок.

Наиболее серьезным огрехом стал инцидент во время посещения Ким Чен Ыном молодежного фестиваля, когда толпа прорвалась к главе КНДР, поскольку служба безопасности не успела выставить оцепление. Тогда молодежь разогнала военизированная охрана лидера.

Читайте такжеГлава МИД Северной Кореи: Совбез ООН стал посмешищем

Второй такой неудачей Ким Е Чжон стало посещение братом колхоза, где один из встречавших его музыкантов так переволновался, что едва не ударил Ким Чен Ына гитарой.

Ранее сообщалось, что Ким Е Чжон по приказу своего брата отвечает за казну режима вместо их дяди, казненного в декабре 2013 г. Глава страны поставил сестру во главе 54-го отдела Трудовой партии КНДР, деятельность которого ранее контролировал Чан Сон Тхэк.