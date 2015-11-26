Олланд и Путин договорились обмениваться разведданными - BBC

Также лидер Франции заявил, что Париж намерен увеличить поддержку повстанцев в Сирии, которые борются с джихадистами, сообщает BBC Украина.

Со слов Олланда, для нынешнего президента Сирии Башара Асада нет места в будущем Сирии.

Российский президент Владимир Путин после окончания переговоров, в свою очередь, заявил, что Россия готова поддержать ряд повстанческих групп в Сирии, однако, как отметил Путин, сирийская армия и Башар Асад остаются для России одним из главных союзников в борьбе с террористами.

Путин подчеркнул, что Россия и Франция едины в своем намерении найти и наказать тех, кто причастен к катастрофе российского самолета над Синайским полуостровом и нападений в Париже.

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Олланд заявил, что президент Владимир Путин может рассчитывать на поддержку Парижа после взрыва в российском самолете.

Оланд и Путин договорились о встрече 17 ноября, сразу после нападений в Париже.

Как сообщал Кремль, стороны имели намерение установить более тесные контакты и координацию действий между военными и спецслужбами двух стран во время операций в Сирии. Перед поездкой в Москву президент Франции посетил Вашингтон и провел переговоры с президентом США Бараком Обамой.