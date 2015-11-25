В Венгрии задержаны шестеро подозреваемых в терроризме

Как передает Reuters, по словам директора Антитеррористического центра Яноша Хайду, при последующем обыске была обнаружена лаборатория по созданию бомб, способных убить большое количество людей.

Кроме того, полиция задержала еще двух лиц, в машине которых были найдены автоматы, боеприпасы и глушители. В то же время пока не ясно, были ли обе группы злоумышленников были связаны между собой.

Читайте такжеПремьер Венгрии снова "прошелся" по мусульманам

Хайду также пообещал в ближайшие дни ответить, были ли задержанные связаны с джихадистами. Он отказался раскрыть имена подозреваемых и их национальность, но заявил, что дело носит международных характер.

Отмечается, что двое подозреваемых уже помещены под арест, а в течение среды суд решит судьбу остальных.

Читайте такжеВ Бельгии задержали еще 5 подозреваемых в терроризме