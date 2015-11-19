США испытали новую крылатую ракету большой дальности

ВМС США испытали новую противокорабельную крылатую ракету большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), передает ZN.ua со ссылкой на Defense Aerospace.

Сообщается, что испытания проводились на базе ВМС США "Патаксент Ривер". Макет LRASM подвесили на истребитель F/A-18E/F Super Hornet с целью испытаний проверки влияния ракеты на аэродинамические характеристики самолета и его основные узлы подвески вооружения.

В ближайшее время Пентагон планирует провести пуски новой ракеты с истребителя. Программу разработки LRASM планируется завершить в 2017 году, а с 2018 года она поступит на вооружение ВМС США.

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LRASM оснащена радиочастотным датчиком для обнаружения кораблей, каналом связи с центром управления и электронно-оптической системой, которая предназначена для распознавания целей и прицельного наведения. Также ракета снабжена помехозащищенным модулем GPS для обнаружения и уничтожения конкретных кораблей в составе группы.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США модернизируют вооружение для противостояния агрессии России. В частности, идет модернизация ядерного арсенала, вкладываются деньги в развитие новых технологий, которые помогут усовершенствовать дроны, бомбардировщики высокой дальности, лазеры. Кроме того, идет внедрение новых систем радиоэлектронной борьбы.

"Мы модернизируем наши боевые силы и средства, а также планы реагирования в чрезвычайных ситуациях - как сами по себе, так и совместно с союзниками - для сдерживания агрессии России и для уменьшения уязвимости союзников и партнеров", - сказал Картер.