Госсекретарь США прибыл в Париж с незапланированным визитом

Выступая с речью на фоне посольства США, подсвеченного цветами французского триколора, Керри выразил поддержку пострадавшей от теракта Франции, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы победим ИГИЛ и всех, кто разделяет их отвратительную идеологию, и продолжим оказывать помощь тем, кто ищет укрытия от насилия, которое творят террористы", - сказал Керри.

В своей речи глава Госдепартамента в очередной раз резко осудил группировку и заверил, что события в Париже никак не повлияют на планы американских должностных лиц принять участие в саммите по глобальному потеплению, который пройдет в Париже в конце ноября.

Читайте такжеПремьер Франции: парижские теракты были организованы и спланированы в Сирии

"Мы не изменим нашего курса, не отменим наших планов. Это касается и наших планов приехать в Париж в ноябре, чтобы принять участие в конференции ООН по климату", - сказал керри, добавив, что в саммите пример участие и президент США Барак Обама.

На вторник запланирована встреча Керри с президентом Франции Франсуа Олландом и министром иностранных дел Лораном Фабиусом. По сообщениям информагентств, Керри не будет посещать места, где в пятницу произошли нападения, из соображений безопасности.