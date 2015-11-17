США намерены поставить Саудовской Аравии авиабомбы на сумму $1,29 миллиардов - Пентагон

Как сообщил в понедельник Пентагон, об этом решении проинформирован Конгресс США, у которого по закону теперь есть 30 дней для того, чтобы в случае несогласия отклонить сделку, пишет ТАСС.

"Эти поставки позволят Соединенным Штатам сохранить тесные отношения в военной области с Саудовской Аравией, а также помогут ей отразить региональные угрозы и обеспечить сохранность крупнейших в мире нефтяных запасов", - заявило министерство обороны США. По его словам, американские авиабомбы пополнят запасы королевских ВВС Саудовской Аравии, которые в составе международной коалиции участвуют в нанесении ударов по группировке "Исламское государство" в Сирии и проводят собственную операцию против мятежников-хоуситов в соседнем Йемене.

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Предполагаемые поставки включают 22 тысячи высокоточных и обычных авиабомб, в том числе тысячу бомб GBU-10 Paveway с лазерным наведением на цель. Кроме того, США планируют передать Саудовской Аравии 5 тысяч электронных приборов, которые после установки на обычные бомбы позволяют наводить их на цель с помощью системы глобального позиционирования. Боеприпасы и спецустройства созданы американскими компаниями Boeing и Raytheon, являющимися крупнейшими подрядчиками Пентагона.